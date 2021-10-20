Meteoroloji'den sis, pus, yıldırım, dolu yağışı uyarısı! Günlük hava durumu 20 Ekim 2021 Çarşamba | Bugün hava nasıl olacak 20 Ekim 2021

Özellikle şe veya okula giden vatandaşların en çok merak ettiği konu başlıklarından biri olan "20 Ekim Çarşamba bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava durumu tahminlerine göre, bugün 10 ilde sağanak yağmur etkisini gösterecek. Bununla birlikte oluşacak olumsuz koşullara karşı da MGM vatandaşa uyarıda bulundu. İşte, günlük hava durumu 20 Ekim 2021 Çarşamba

METEOROLOJİ'DEN SİS, PUS, YILDIRIM, DOLU YAĞIŞI UYARISI! GÜNLÜK HAVA DURUMU 20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 20 EKİM 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Ekim 2021 günlük hava durumu tahminlerinde yer alan bilgiler "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor." ifadeleriyle aktarıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 14°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu