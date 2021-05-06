Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Mayıs 2021 Perşembe gününün hava durum tahminin açıkladı. Buna göre yurt genelinde sıcak hava birçok bölgede yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. İşte il il hava durumu...

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde bugünün hava durumuna ilişkin yapılan tahminde, "Ülkemizin parçalı az bulutlu, Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmemektedir.

6 MAYIS 2021 PERŞEMBE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile İç Ege'nin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimlerden başlamak üzere zamanla bölge genelinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇORUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu batı ve kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, batısının gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MARDİN °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu