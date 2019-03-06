Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu

Geçtiğimiz hafta, başta İstanbul olmak üzere batı bölgelerinde etkisini gösteren kar yağışı, yerini soğuk havalara bırakmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporları gelmeye devam ediyor. Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 6 Mart hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ile İzmir ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor..



HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de yer yer kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu; güney ve doğusunun sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da hava parçalı, çok bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurun etkili olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu; sabah saatlerinde İzmir ve Kütahya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri, zamanla iç ve doğu kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor..