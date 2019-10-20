Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu:Kuvvetli yağış geliyor!
Meteoroloji son dakika hava durumu uyarısı yaptı. Yeni bir haftanın başlayacağı şu saatlerde İşte meteoroloji'den gelen son dakika haa durumu 20 Ekim 2019... Adana’nın güneydoğusu ile Hatay’ın batısında bu akşam yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 21.30’a kadar Adana’nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay’ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
METEOROLOJİ SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 21 EKİM 2019
Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
ANKARA (AA)
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