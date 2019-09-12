Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu illere yağmur geliyor...

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un kuzeyi, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019

27°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ANKARA HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019

28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019

30°C

Az bulutlu

ANTALYA HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019

33°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019

25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019

26°C

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019

21°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019

34°C

Az bulutlu ve açık