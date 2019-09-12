Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bu illere yağmur geliyor...
"Bugün hava nasıl olacak?" sorusu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Yaz aylarını geride bıraktığımız şu günlerde hava durumu oldukça araştırılıyor. Meteoroloji Genel müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Peki İstanbul hava durumu nedir? Ankara'da hava nasıl? Bursa, İzmir hava durumu ve Türkiye geneli hava durumu raporu 12 Eylül Perşembe haberimizde...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'un kuzeyi, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç bölgelerinde yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre; Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Rize çevreleri ile Denizli'nin güney kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Hatay'ın batı ilçeleri, Samsun'un iç ve doğu kesimleri, Ordu'nun iç ve batı kesimleri, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019
İSTANBUL HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019
27°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
ANKARA HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019
28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019
30°C
Az bulutlu
ANTALYA HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019
33°C
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019
25°C
Parçalı bulutlu
TRABZON HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019
26°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019
21°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR HAVA DURUMU NEDİR? 12 EYLÜL PERŞEMBE 2019
34°C
Az bulutlu ve açık
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