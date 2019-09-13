Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Çatılar uçacak, ağaçlar devrilecek!
"Bugün hava nasıl olacak?" sorusu pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Yaz aylarını geride bıraktığımız şu günlerde hava durumu oldukça araştırılıyor. Meteoroloji Genel müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı. Peki İstanbul hava durumu nedir? Ankara'da hava nasıl? Bursa, İzmir hava durumu ve Türkiye geneli hava durumu raporu 13 Eylül Cuma haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgarın yurdun batı kesimlerinde etkisini göstereceğini hava durumu raporunu yayınladı. Yaşanabilecek aksaklıklar konusunda uyardı. Uyarılarda, ani sel, su baskını, dolu yağışı, çatı uçması, ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 11 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya'nın kuzey kesimleri, Yalova, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kıyı Ege, Manisa, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Rize ve Artvin çevreleri, Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Giresun ve Artvin’in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AKOM UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İstanbul'da bugün beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava tahminlerine göre, kentte cuma sabahı 09.00 gibi rüzgarın kuzeyden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde saatte 50-80 kilometre hızla etkili olması bekleniyor.
AKOM, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle ağaç, direk, tabela devrilmesi çatı uçması gibi olaylara karşı vatandaşları da özellikle uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi birimleri, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı teyakkuza geçti. AKOM'dan yönetilecek çalışmalarla anlık müdahalelerde bulunulacak.
Deniz ulaşımında aksama olması halinde ise İETT, Otobüs AŞ ve Metro İstanbul seferleri artırılacak.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aydın, Muğla, Denizli ve Manisa çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın Marmara Bölgesi (İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir) ile Kuzey Ege'de (İzmir ve Manisa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden; Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK 13 EYLÜL CUMA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya2nın kuzey kesimleri, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı,
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK 13 EYLÜL CUMA
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Manisa, Uşak ve Denizli çevreleri ile Kütahya’nın batı, Afyonkarahisar’ın güney ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın, Muğla, Manisa ve Denizli çevreleri ile İzmir'in doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra güney ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK 13 EYLÜL CUMA
Parçalı ve az bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK 13 EYLÜL CUMA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK 13 EYLÜL CUMA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK 13 EYLÜL CUMA
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Trabzon ve Rize çevrelerinini yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK 13 EYLÜL CUMA
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS 4°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK 13 EYLÜL CUMA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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