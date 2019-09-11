Doğu Anadolu ve Karadeniz'de görülmesi beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çeken MGM, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktardı. Yapılan son tahminlere göre saat 12.00 – 18.00 arasında İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Öte yandan, sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. İstanbul hava durumu nedir? Ankara'da hava nasıl? Bursa, İzmir hava durumu ve Türkiye geneli hava durumu raporu 11 Eylül Çarşamba haberimizde...

Eylül ayının ortalarına gelirken Meteoroloji'den de son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları da gelmeye devam ediyor. MGM, gün içerisinde beklediği sıcaklık değerlerini açıklarken vatandaşların yanıtını aradığı 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusuna da cevap verdi. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü yağış beklediğini duyuran kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Öte yandan, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 11 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

Haberimizin ilerleyen sayfalarından Meteoroloji'nin 11 Eylül 2019 Çarşamba günü için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul başta olmak üzere merak ettiğiniz illerin sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

GÜNLÜK HAVA DURUMU METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL? 11 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK 11 EYLÜL ÇARŞAMBA 2019

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara bölgesi ve Kuzey Ege kıyı kesimlerinde öğlen saatlerinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa)olarak eseceği beklenmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık