Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve kuvvetli yağış ve sis uyarısı geldi!
Hava durumu nasıl olacak? 16 Aralık hava durumu kuvvetli yağış ve sis uyarısı geldi. Haftanın ilk gününde bazı illerimizde sıcaklık değerleri yükselirken bazı illerimizde sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Marmara bölgesinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BALIKESİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
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