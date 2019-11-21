Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı. Kasım ayını yaşadığımız şu günlerde sıcaklıklar hala oldukça yüksek seviyede bulunuyor. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu ve sağanak yağışların etkisini göstereceği tarih…

METEOROLOJİ UYARDI! YAĞIŞLAR GELİYOR…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Balıkesir'in batısı, Çanakkale, Kuzey Ege kıyıları ve Manisa çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 14

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sisli ve puslu 20

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Az bulutlu ve açık 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 23

Samsun: Parçalı bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu ve açık 10

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 20