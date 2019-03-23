Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve zirai don uyarısı!

Milyonlarca vatandaşın gerek hafta içi gerekse hafta sonu araştırdığı en önemli konulardan hava durumu hakkında son dakika bilgileri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart 2019 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak paylaştı. Paylaşılan hava durumu raporunda ülke genelinde hava sıcaklığına ve rüzgar durumuna dikkat çekilirken tarımsal faaliyetlerle ilgilenenleri doğrudan ilgilendiren zirai don uyarısı yapıldı. İlgili duyuruda, çiftçilerin tedbir almaları ve en yakın müdürlüklere başvurmaları da tavsiye edildi. Meteoroloji ayrıca, İstanbul hava durumu bilgisini de açıklamayı ihmal etmedi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK? 23 MART

Meteoroloji'nin açıkladığı son veriler ile İstanbul hava durumu ve il il sıcaklıkların son durumları şu şekilde...

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Ülkemiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI: Gece saatlerinden itibaren, tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda gece saatlerinde hafif şiddette zirai don bekleniyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'nde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

ADANA °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çankırı çevrelerinin yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Yozgat, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇORUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Şırnak, Iğdır ve Malatya çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde gece saatlerinde orta kuvvette zirai don bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

MUŞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı