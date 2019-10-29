Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumuna göre yurdumuzda kuvvetli sağanak yağışlar etkisini gösterecek. MGM'nin güncel sitesinde İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporu yayınlandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Ekim Salı hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın, ülkenin iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

SAĞANAK UYARISI

Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Kars, Ardahan, Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

29 Ekim Salı hava durumu

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarındaseyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; yarın (Salı) öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 13°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



ANKARA 9°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 14°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu