Meteoroloji'den son dakika sel ve su baskını uyarısı!

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika sağanak yağış uyarısı geldi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz gün İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisi altında kalmış yağışlar akşam saatlerinde etkisini yitirmişti. Peki, bugün İstanbul’a yağmur yağacak mı? Hava durumu nasıl? İşte, 9 Ekim hava durumu detayları ve sağanak yağış uyarısı yapılan 6 ilimiz…



HAVA DURUMU METEOROLOJİ SON DAKİKA 9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz Kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise kuzey ve iç kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.



SEL VE SU BASKINI UYARISI



Yağışların; Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Öte yandan Artvin’le birlikte Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’de de yağışların gün boyu etkili olması bekleniyor.



Üç büyük ilimizde ise hava durumu şöyle:



İSTANBUL HAVA DURUMU 9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

°C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



İZMİR HAVA DURUMU 9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

°C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu



ANKARA HAVA DURUMU 9 EKİM 2019 ÇARŞAMBA

°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu