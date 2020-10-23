Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 Aralık raporu yayınlandı. Tüm hafta boyunca yurdun büyük bir kesimini esir alan yağışlar yerini sis ve puslu bir havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği yönünde uyarı da bulundu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 26 Aralık Perşembe hava durumu..

Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu 23 Ekim raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Batı Akdeniz, İç Ege ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık