Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu açıkladı. 24 Ağustos Cumartesi günü herkes merakla 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını arıyor. Meteorolojiye göre Türkiye geneli yağışlı havalar etkisini artıracak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının cevabı. Türkiye geneli hava durumu raporu...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

En güncel verilerle Meteoroloji son dakika hava durumu raporları, sıcaklık verileri ve sağanak yağış uyarılarına haberimizden erişebilir, 5 günlük hava durumu raporuna bakabilirsiniz. İşte Metropol şehirlerimiz İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların dün akşam saatlerinde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olduğu gözlemlendi.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

İSTANBUL HAVA DURUMU | İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 31 derece

ANKARA HAVA DURUMU | ANKARA'DA BUGÜN HAVA NASIL 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Parçalı bulutlu 32 derece

İZMİR HAVA DURUMU | İZMİR'DE BUGÜN HAVA NASIL 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü: Sıcak 39 derece

KIRKLARELİ 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde puslu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 18°C, 30°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerde Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 31°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 18°C, 29°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Parçalı ve az bulutlu, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın sabah 6 (50 km/sa), doğusu güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta kesimleri yer yer 2,5m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU NEDİR? 24 AĞUSTOS CUMARTESİ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın sabah kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), gece saatlerinde batısı 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 2,0m Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.