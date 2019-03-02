Haftasonu hava nasıl olacak? İstanbul'da hava soğuyacak mı?

Meteoroloji sabah saatlerinde Marmara Bölgesi için flaş uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin son bilgilerine göre Marmara Bölgesi'nin batısı ile Sakarya çevrelerinde yer yer hafif sağanak bekleniyor.

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'DA HAVA SOĞUYACAK MI?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı, zamanla çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile Sakarya çevrelerinde yer yer hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos), öğle saatlerinde kuzeybatı (karayel) sonrasında kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) eseceği öngörülüyor.

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, kıyı Ege, Karadeniz, Sakarya, Çankırı, Erzincan, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Ardahan çevreleri ile Adana’nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

KAR HANGİ İLLERDE YAĞACAK?

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ile Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların bu akşam saatlerinden itibaren 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Aralıklarla etkili olacak kar yağışlarının oluşturabileceği buzlanma ile don, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

İç ile doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteorloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre iç ve batı kesimlerinde sıcaklıklar artacak. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar beklenirken, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

HARİTALI HAVA DURUMU 2 MART CUMARTESİ

HARİTALI HAVA DURUMU 3 MART PAZAR