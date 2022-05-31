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Meteoroloji'den tedirgin eden duyuru! Hava sıcaklıkları 4-12 derece artacak,9 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 31 Mayıs 2022 Salı gününün hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmelere göre; hava sıcaklıklarının ülke genelinde 4-12 derece artacağı ve 9 ilde sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin edildi. İl il hava durumu haberimizde...

Meteoroloji'den tedirgin eden duyuru! Hava sıcaklıkları 4-12 derece artacak,9 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!

Mayıs ayının son günlerde yaz yağmurları etkisini göstermeye devam ediyor. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için "Hava bugün nasıl olacak 31 Mayıs 2022 Salı ? " sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 31 MAYIS 2022 SALI? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 31 Mayıs 2022 Salı gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bursa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Van ve Hakkari çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor."

Meteoroloji'den tedirgin eden duyuru! Hava sıcaklıkları 4-12 derece artacak,9 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların artmaya devam ederek, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den tedirgin eden duyuru! Hava sıcaklıkları 4-12 derece artacak,9 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji'den tedirgin eden duyuru! Hava sıcaklıkları 4-12 derece artacak,9 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!​​​​​​​

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 23°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batısı ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den tedirgin eden duyuru! Hava sıcaklıkları 4-12 derece artacak,9 ilde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak!​​​​​​​

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Bölge Gündem Editör Ekibi
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