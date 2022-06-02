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Meteoroloji'den tedirgin eden toz taşınımı uyarısı! Tüm tedbirlerinizi alın! Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çölden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkileyecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2 Haziran 2022 Perşembe gününün hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmelere göre; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Haziran ayının başında yaz yağmurları etkisini göstermeye devam ediyor. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar için "Hava bugün nasıl olacak 2 Haziran 2022 Perşembe ? " sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE ? 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 1 Haziran 2022 Çarşamba gününün hava durumu için şu ifadeler kullanıldı: 

"Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI 

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR 

Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den tedirgin eden toz taşınımı uyarısı! Tüm tedbirlerinizi alın! Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çölden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkileyecek!

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den tedirgin eden toz taşınımı uyarısı! Tüm tedbirlerinizi alın! Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çölden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkileyecek!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den tedirgin eden toz taşınımı uyarısı! Tüm tedbirlerinizi alın! Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çölden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkileyecek!

EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla batı ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller yöresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den tedirgin eden toz taşınımı uyarısı! Tüm tedbirlerinizi alın! Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çölden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkileyecek!​​​​​​​

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

YOZGAT °C, 30°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den tedirgin eden toz taşınımı uyarısı! Tüm tedbirlerinizi alın! Kuvvetli rüzgarın etkisiyle çölden gelen toz bulutu hayatı olumsuz etkileyecek!​​​​​​​

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 31°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Malatya çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Bölge Gündem Editör Ekibi
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