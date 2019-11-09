Meteorolojiden üç günlük hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu son dakika bilgisine göre Marmara ve Ege hafta sonuna bol güneşle başlıyor ancak Çanakkale çevrelerine Pazar günü bölgesel sağanaklar geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege’de bulutlar biraz artabilir, özellikle Muğla çevrelerinde. Akdeniz ve İç Anadolu’da bol güneş alıyor. İç Anadolu’nun doğusunda gece sıcaklıklar 0 derecelere geriliyor. Karadeniz’de de önümüzdeki 3 günlük dönemde yağış yok. Samsun’da sıcaklık 25 dereceleri buluyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da bol bol güneş alıyor. Güneydoğu’da sıcaklık 23-24 derecelerde, Şanlıurfa 26 dereceye çıkıyor.
09 Kasım 2019 Cumartesi 08:29
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