Meteorolojiden üç günlük hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu son dakika bilgisine göre Marmara ve Ege hafta sonuna bol güneşle başlıyor ancak Çanakkale çevrelerine Pazar günü bölgesel sağanaklar geliyor.