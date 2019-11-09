  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Meteorolojiden üç günlük hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteorolojiden üç günlük hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu son dakika bilgisine göre Marmara ve Ege hafta sonuna bol güneşle başlıyor ancak Çanakkale çevrelerine Pazar günü bölgesel sağanaklar geliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kıyı Ege’de bulutlar biraz artabilir, özellikle Muğla çevrelerinde. Akdeniz ve İç Anadolu’da bol güneş alıyor. İç Anadolu’nun doğusunda gece sıcaklıklar 0 derecelere geriliyor. Karadeniz’de de önümüzdeki 3 günlük dönemde yağış yok. Samsun’da sıcaklık 25 dereceleri buluyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da bol bol güneş alıyor. Güneydoğu’da sıcaklık 23-24 derecelerde, Şanlıurfa 26 dereceye çıkıyor.

 

 

09 Kasım 2019 Cumartesi 08:29

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Siyanür dehşeti sürüyor! Dört kişilik bir aile daha evlerinde ölü bulundu
Siyanür dehşeti sürüyor! Dört kişilik bir aile daha evlerinde ölü bulundu
Nuray Sayarı'dan aşk, sağlık ve mutluluk isteyenlere özel ritüel
Nuray Sayarı'dan aşk, sağlık ve mutluluk isteyenlere özel ritüel
Meteorolojiden üç günlük hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteorolojiden üç günlük hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Anıtkabir'de ilk kez sergilenecek! Gözler 10 Kasım'da
Anıtkabir'de ilk kez sergilenecek! Gözler 10 Kasım'da
Fatih Bulut asker eğlencesinde silahıyla dehşet saçtı!
Fatih Bulut asker eğlencesinde silahıyla dehşet saçtı!
Belediye Başkanı'na saldırı! İstifa mektubunu zorla imzalattılar!
Belediye Başkanı'na saldırı! İstifa mektubunu zorla imzalattılar!
Bakan Soylu'dan önemli Murat Karayılan açıklaması: ''ABD Karayılan'a Zehirli Silah Vermiş''
Bakan Soylu'dan önemli Murat Karayılan açıklaması: ''ABD Karayılan'a Zehirli Silah Vermiş''
Şırnak'ta üçüncü ortak devriyede Türk askerini taşıyan zırhlı aracı taşladılar
Şırnak'ta üçüncü ortak devriyede Türk askerini taşıyan zırhlı aracı taşladılar
Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
Sivas'ta geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın!
Ece Güner'den otizmli öğrencileri yuhalayanlara tepki: ''Otizm değil cehalet bulaşıcıdır"
Ece Güner'den otizmli öğrencileri yuhalayanlara tepki: ''Otizm değil cehalet bulaşıcıdır"