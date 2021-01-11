Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul için kar kapıda! 11 Ocak 2021 hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbulluların merakla beklediği kar yağışı ne zaman başlayacak? İşte 11 Ocak Pazartesi hava durumu raporu haberimizde...

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli

İSTANBUL °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra yağışlar kuvvetli

SAKARYA °C, 25°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu

MANİSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de rüzgarın güney yönlerden yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, kuzey kesimlerde güney yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı, il geneli akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, doğusu ile Samsun çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık