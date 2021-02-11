Günlük hava durumu raporu yayımlandı. Peki İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Rapora göre akşam ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde yağış başlayacak. Kırklareli'nden gece saatlerinden itibaren giriş yapacak olan kar önümüzdeki günlerde diğer şehirlerde de etkisini göstermesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyinde (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinden itibaren ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, akşam saatlerinde Çanakkale çevreleri, Edremit Körfezi ve İzmir'in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Kıyı Ege ve Marmara’nın güneyinde (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerden, gece saatlerinden itibaren ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 88km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde ise Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güney ve batısında (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinde ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde ise yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde İzmir'in kuzey ilçeleri ile gece saatlerinde Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerinden fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, batısının çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya ve Isparta çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 17°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 14°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Az bulutlu

KARS °C, 7°C

Az bulutlu

VAN °C, 7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 17°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Ege’de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı akşam saatlerinden itibaren yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 5 ila 7; Doğu Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, doğusu öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; batısı 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, fırtına anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’in batısı akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğu 1 ila 3 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.