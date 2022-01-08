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Meteorolojiden uyarı! Kuvvetli yağışlar geri döndü! Hava bugün nasıl olacak 8 Ocak Cumartesi 2022?

Bir süredir mevsim normallerinde seyreden ve yağış görülmeyen hava durumunda değişme yaşanması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre kuvvetli yağışlar yeniden etkisini gösterecek.

Meteorolojiden uyarı! Kuvvetli yağışlar geri döndü! Hava bugün nasıl olacak 8 Ocak Cumartesi 2022?

Ocak ayına rağmen güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden havalar vatandaşı parklara, bahçelere dökmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı haftalık hava durumu verileriyle birlikte sıcaklıkların yavaş yavaş düşmeye başlayacağını ve yağışların görüleceğini ifade etti. Vatandaşlar da güncel hava durumunu merak ederek araştırmaya başladı. Peki Hava bugün nasıl olacak 8 Ocak Cumartesi 2022? İşte cevaplar...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 8 OCAK 2022 CUMARTESİ?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden uyarı! Kuvvetli yağışlar geri döndü! Hava bugün nasıl olacak 8 Ocak Cumartesi 2022?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden uyarı! Kuvvetli yağışlar geri döndü! Hava bugün nasıl olacak 8 Ocak Cumartesi 2022?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden uyarı! Kuvvetli yağışlar geri döndü! Hava bugün nasıl olacak 8 Ocak Cumartesi 2022?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden uyarı! Kuvvetli yağışlar geri döndü! Hava bugün nasıl olacak 8 Ocak Cumartesi 2022?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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