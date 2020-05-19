Meteoroloji uyardı: O bölgelerde Afrika sıcakları devam edecek, İşte 19 Mayıs il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre, İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi’nin kuzey kesimleri ve Batı Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde gün içerisinde sis ve pusun etkili olması bekleniyor. Öte yandan hafta başından beri etkisi sürdüren sıcak hava dalgasının bugün de yurdun genelinde etkisini sürdürmesi ön görülüyor.
Haftanın ikinci gününde işte il il hava durumu...
19 Mayıs hava durumu raporu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. En çok merak edilip araştırılanlar arasında ise “Bugün hava durumu nasıl?” sorusunun cevabı yer alıyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 19 Mayıs hava durumu raporunun detayları…
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimler, İç Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzey kesimleri ile Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Karadeniz kıyı kesimleri hariç yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kuzey kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kıyıları puslu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, bu akşam ve yarın öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu
KASTAMONU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, doğusu parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam doğusu 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer puslu ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 6 (50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
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