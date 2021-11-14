Meteorolojiden uyarı! Puslu ve sisli havaya karşı dikkatli olun! Hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar?

Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen hava durumu verileri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Kasım 2021 Pazar gününe yönelik yayınladığı hava durumu tahminlerine göre Türkiye sisli ve puslu bir havanın etkisine girecek. Bu kapsamda hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar ise hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar sorusunu araştırıyor. İşte günlük meteoroloji hava durumu tahminleri...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 14 KASIM 2021 PAZAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu