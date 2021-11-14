14 Kasım 2021 Pazar günün spor manşetleri | Milli takım farklı kazandı, umutlarını sürdürdü!Her 3 kovid-19 hastasından en az birinde gözüküyor! Uzmanlar belirtiler hakkında uyarıyor! Dr. Yusuf Yıldırım: "Virüslere bağlı göz enfeksiyonları artacak."Koronavirüsün belgeleri sızdırıldı! İlerisi için planlana kötü gelişmeler ortaya çıktı!Dişi Bakır ne demek, TDK'ya göre Dişi Bakır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tekirdağ'da vahşet! Bunalımdaki genç, anne ve babasını vurup intihar etti! Dehşet evinden sağ çıkan olmadı!Meteorolojiden uyarı! Puslu ve sisli havaya karşı dikkatli olun! Hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar?Filaman ne demek, TDK'ya göre Filaman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?14 Kasım 2021 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıMakule ne demek, TDK'ya göre Makule kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dalfidan ne demek, TDK'ya göre Dalfidan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. Meteorolojiden uyarı! Puslu ve sisli havaya karşı dikkatli olun! Hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar?

Meteorolojiden uyarı! Puslu ve sisli havaya karşı dikkatli olun! Hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar?

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre sıcaklıklar iyice düşerken yurdun birçok bölgesinde de sisli ve puslu hava etkili olacak. Peki hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar? İşte meteoroloji tarafından yayınlanan il il hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden uyarı! Puslu ve sisli havaya karşı dikkatli olun! Hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar?

Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen hava durumu verileri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Kasım 2021 Pazar gününe yönelik yayınladığı hava durumu tahminlerine göre Türkiye sisli ve puslu bir havanın etkisine girecek. Bu kapsamda hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar ise hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar sorusunu araştırıyor. İşte günlük meteoroloji hava durumu tahminleri...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 14 KASIM 2021 PAZAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden uyarı! Puslu ve sisli havaya karşı dikkatli olun! Hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar?

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden uyarı! Puslu ve sisli havaya karşı dikkatli olun! Hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar?

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteorolojiden uyarı! Puslu ve sisli havaya karşı dikkatli olun! Hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar?

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteorolojiden uyarı! Puslu ve sisli havaya karşı dikkatli olun! Hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar?

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT