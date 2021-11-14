Meteorolojiden uyarı! Puslu ve sisli havaya karşı dikkatli olun! Hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar?
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalara göre sıcaklıklar iyice düşerken yurdun birçok bölgesinde de sisli ve puslu hava etkili olacak. Peki hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar? İşte meteoroloji tarafından yayınlanan il il hava durumu tahminleri...
Vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen hava durumu verileri yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 14 Kasım 2021 Pazar gününe yönelik yayınladığı hava durumu tahminlerine göre Türkiye sisli ve puslu bir havanın etkisine girecek. Bu kapsamda hava sıcaklıklarının nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar ise hava bugün nasıl olacak 14 Kasım 2021 Pazar sorusunu araştırıyor. İşte günlük meteoroloji hava durumu tahminleri...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 14 KASIM 2021 PAZAR?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu