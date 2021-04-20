Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış ve fırtına yurdu esir aldı! İşte 20 Nisan Salı il il, haritalı hava durumu
Meteoroloji yetkililerince hazırlanan hava raporunda, yurdu etkisi altına almasını beklenen sağanak Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kayseri, Sivas çevreleri ile İzmir, Manisa ve Çankırı'da gök gürültüsü ile birlikte görülecekken doğuya doğru etkisini artıran fırtına, saatte 90 km'ye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava durum raporunda, ülkey wetkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra doğu bölgelerde kendisini göstermesi beklenen fırtınada, rüzgarın hızı saatte 90 kilometreye kadar çıkacak. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kayseri, Sivas çevreleri ile İzmir, Manisa ve Çankırı'nın kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun Doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Çankırı'nın kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi hafif sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli Fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)kuzey kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu