Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağış ve fırtına yurdu esir aldı! İşte 20 Nisan Salı il il, haritalı hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava durum raporunda, ülkey wetkisi altına alacak gök gürültülü sağanak yağışın yanı sıra doğu bölgelerde kendisini göstermesi beklenen fırtınada, rüzgarın hızı saatte 90 kilometreye kadar çıkacak. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kayseri, Sivas çevreleri ile İzmir, Manisa ve Çankırı'nın kuzeyinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun Doğusunun yüksekleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir ve Manisa'nın kuzeyi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Çankırı'nın kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi hafif sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) zamanla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli Fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa)kuzey kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu