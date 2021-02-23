Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklıklar artarken oluşabilecek çığ felaketine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava durum verilerine göre, ülke genelinde sıcaklıklar artarak yağmur yerini bulutlu havaya bırakacak. Sıcaklıkların gelişi ile en çok dikkat edilmesi gereken ise eriyen kar sonucu oluşabilecek çığ tehlikesi. İşte 23 Şubat 2021 hava raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava tahmin raporlarına göre yurdun genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor. İşte 23 Şubat 2021 hava raporu...
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde havanın ortalama 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik meydana gelmeden genel olarak havanın az ve yahut parçalı bulutlu olması seyrinde beklenmektedir.
RÜZGAR
Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Ülke genelin hava sıcaklıklarının bir kaç derece artmasıyla beraber yüksek ve dik tepelerde halen bulunan kalın kar örtünün havanın yumuşaması ile oluşabilecek çığ tehlikesine karşın dikkatli olunmalı. Çığ felaketiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Bugün Marmara bölgesinde yurdun her kısmında yaşandığı gibi az bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde ise havanın puslu, yer yer sisli olması tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı beraberinde ise sis olayı yaşanması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 17°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu bir hava yaşanırken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanması bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu
KONYA °C, 12°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Batı karadenizde ise ülke geneline hakim olan az bulutlu hava hakim olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayının yanı sıra sis yaşanması bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Daha çok parçalı ve az bulutlu hava olacağı tahmin ediliyor. Ancak Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının beraberinde çığ tehlikesine karşı da dikkat edilmeli.
AMASYA °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE °C, 11°C
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunurken dik tepelerde bulunan kar yağışının çığa dönüşmesine karşı da önlem alınmalı.
ERZİNCAN °C, 10°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN °C, 4°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bugün genel olarak az bulutlu bir hava hakim olurken, sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin kuzey kesimlerinin puslu ve sisli olacağı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu