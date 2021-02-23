Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklıklar artarken oluşabilecek çığ felaketine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü hava tahmin raporlarına göre yurdun genelinde bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor. İşte 23 Şubat 2021 hava raporu...

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde havanın ortalama 2 ila 4 derece artması beklenirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik meydana gelmeden genel olarak havanın az ve yahut parçalı bulutlu olması seyrinde beklenmektedir.

RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Ülke genelin hava sıcaklıklarının bir kaç derece artmasıyla beraber yüksek ve dik tepelerde halen bulunan kalın kar örtünün havanın yumuşaması ile oluşabilecek çığ tehlikesine karşın dikkatli olunmalı. Çığ felaketiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Bugün Marmara bölgesinde yurdun her kısmında yaşandığı gibi az bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde ise havanın puslu, yer yer sisli olması tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 16°C

Az bulutlu

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı beraberinde ise sis olayı yaşanması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu bir hava yaşanırken, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Batı karadenizde ise ülke geneline hakim olan az bulutlu hava hakim olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayının yanı sıra sis yaşanması bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 15°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Daha çok parçalı ve az bulutlu hava olacağı tahmin ediliyor. Ancak Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının beraberinde çığ tehlikesine karşı da dikkat edilmeli.

AMASYA °C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE °C, 11°C

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunurken dik tepelerde bulunan kar yağışının çığa dönüşmesine karşı da önlem alınmalı.

ERZİNCAN °C, 10°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN °C, 4°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bugün genel olarak az bulutlu bir hava hakim olurken, sabah ve gece saatlerinde ise bölgenin kuzey kesimlerinin puslu ve sisli olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Az bulutlu