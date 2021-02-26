Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken çığ felaketine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugünkü verileri doğrultusunda ülke genelinde yağış beklenmezken, parçalı bulutlu hava hakimiyetini devam ettirecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis olayları bekleniyor. İşte 26 Şubat 2021 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinde yağmurlu hava beklenmezken, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kısımlarında buzlanma, don, sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Isınan havalar ile meydana gelebilecek çığ felaketine karşında dikkatli olunmalı.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik gözlemlenmezken, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Hava sıcaklıklarının artmasıyla Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yüksek yamaçlarında bulunan kar örtüsü sonucu çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Bölge havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Aynı zamanda bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında oluşabilecek çığ tehlikesi dikkat.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don hadisesinin yanı sıra kar örtüsünün bulunduğu dik tepelerde meydana gelebilecek çığ felaketine karşı temkinli olunmalı.
ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölgede hava açık ve az bulutlu olurken, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık