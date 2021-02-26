Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken çığ felaketine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinde yağmurlu hava beklenmezken, ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kısımlarında buzlanma, don, sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Isınan havalar ile meydana gelebilecek çığ felaketine karşında dikkatli olunmalı.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik gözlemlenmezken, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Doğu Karadeniz bölgesinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yüksek yamaçlarında bulunan kar örtüsü sonucu çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Bölge havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma, don, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Aynı zamanda bölgenin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında oluşabilecek çığ tehlikesi dikkat.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don hadisesinin yanı sıra kar örtüsünün bulunduğu dik tepelerde meydana gelebilecek çığ felaketine karşı temkinli olunmalı.

ERZİNCAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölgede hava açık ve az bulutlu olurken, sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık