Meteoroloji'den uyarı: üç bölgede rekor sıcaklıklar görülecek! 5 ilde ise sağanak yağış bekleniyor! Hava bugün nasıl olacak 6 Ağustos 2021 Cuma?
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki hava bugün nasıl olacak 6 Ağustos 2021 Cuma? İşte illere göre hava durumu...
Türkiye'de kimi bölgelerde rekor sıcaklıklar görülürken bir yanda da sağanak yağışlar sele neden oluyor. Vatandaşlar da 6 Ağustos 2021 Cuma gününde hava durumunu merak ediyorlar. Bu kapsamda Hava bugün nasıl olacak 6 Ağustos Cuma? sorusu internet üzerinden çokça araştırılıyor. İşte illere göre hava durumu ve Meteoroloji'nin son verileri...
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya kesimi, gece saatlerinden sonra ise doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 40°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Kıyılarının az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı Akdeniz'de öğleden sonra güney yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 32°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 37°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 41°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 38°C
Parçalı bulutlu
KİLİS °C, 39°C
Parçalı bulutlu