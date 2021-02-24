Meteoroloji'den uyarı! Bulutlu hava hakimiyetini korurken, çığ tehlikesine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava raporlarına göre ülke genelinde bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor.

Kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik meydana gelmemesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta şiddette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Soğuk havaların ülkeyi terk etmesi sonucu yerini bulutlu havalara bırakıyor. Sıcak havaların gelişiyle dik yamaçlarda bulunan kar örtülerin erimesi oluşabilecek çığ tehlikesinin habercisi. Çığ felaketine karşın tedbirli olunmalı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, yarın parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 2°C, 15°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu

İSTANBUL 2°C, 9°C

Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 13°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu

KOCAELİ 2°C, 11°C

Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 13°C

Az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 20°C

Az bulutlu

İZMİR 6°C, 18°C

Az bulutlu

MANİSA 3°C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 2°C, 22°C

Az bulutlu

ANTALYA 11°C, 23°C

Az bulutlu

HATAY 5°C, 19°C

Az bulutlu

ISPARTA 3°C, 16°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

İç Anadolu'da ise ülke genelinde olduğu gibi az bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 13°C

Az bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 10°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 12°C

Az bulutlu

KONYA -1°C, 14°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu yarın parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 8°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

DÜZCE -1°C, 13°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

KASTAMONU -6°C, 10°C

Az bulutlu yarın parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 10°C

Az bulutlu yarın parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Bulutlu hava hakimiyetini korurken iç kesimlerde karla karışık yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise oluşabilecek çığ tehlikesine dikkat edilmeli.

AMASYA -1°C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 6°C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölgede bugün parçalı bulutlu hakim olsa da, yarıdan itibaren Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle yarınki yağışın ardından buzlanma ve don olaylarına karşın dikkatli olunmalı.

ERZİNCAN -3°C, 7°C

Az bulutlu

ERZURUM -8°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -7°C, 2°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN -8°C, 3°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Bölge genelinde hava az bulutlu olacak, Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde ise yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 15°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT 0°C, 13°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Az bulutlu