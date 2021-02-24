Meteoroloji'den uyarı! Bulutlu hava hakimiyetini korurken, çığ tehlikesine dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün ülke genelinde bulutlu hava hakimiyetini koruyacak. Bazı iç ve kıyı kesimlerde ise yağış ve karla karışık yağış beklenmekte. Sıcaklıkların artması sonucu ise oluşabilecek çığ tehlikesine dikkat çekildi. İşte 24 Şubat 2021 Çarşamba hava raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava raporlarına göre ülke genelinde bulutlu hava hakim olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu’nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması tahmin ediliyor.
Kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik meydana gelmemesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta şiddette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ UYARISI
Soğuk havaların ülkeyi terk etmesi sonucu yerini bulutlu havalara bırakıyor. Sıcak havaların gelişiyle dik yamaçlarda bulunan kar örtülerin erimesi oluşabilecek çığ tehlikesinin habercisi. Çığ felaketine karşın tedbirli olunmalı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, yarın parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 2°C, 15°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu
İSTANBUL 2°C, 9°C
Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 13°C
Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu
KOCAELİ 2°C, 11°C
Az bulutlu, yarın parçalı çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 13°C
Az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 20°C
Az bulutlu
İZMİR 6°C, 18°C
Az bulutlu
MANİSA 3°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 2°C, 22°C
Az bulutlu
ANTALYA 11°C, 23°C
Az bulutlu
HATAY 5°C, 19°C
Az bulutlu
ISPARTA 3°C, 16°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
İç Anadolu'da ise ülke genelinde olduğu gibi az bulutlu hava hakim. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 13°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 10°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 12°C
Az bulutlu
KONYA -1°C, 14°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu yarın parçalı yer yer çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -4°C, 8°C
Az bulutlu yarın parçalı bulutlu
DÜZCE -1°C, 13°C
Az bulutlu yarın parçalı bulutlu
KASTAMONU -6°C, 10°C
Az bulutlu yarın parçalı ve çok bulutlu kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 10°C
Az bulutlu yarın parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Bulutlu hava hakimiyetini korurken iç kesimlerde karla karışık yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise oluşabilecek çığ tehlikesine dikkat edilmeli.
AMASYA -1°C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
RİZE 6°C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölgede bugün parçalı bulutlu hakim olsa da, yarıdan itibaren Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle yarınki yağışın ardından buzlanma ve don olaylarına karşın dikkatli olunmalı.
ERZİNCAN -3°C, 7°C
Az bulutlu
ERZURUM -8°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -7°C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN -8°C, 3°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde hava az bulutlu olacak, Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde ise yer yer sisli ve puslu hava bekleniyor.
DİYARBAKIR 0°C, 15°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 16°C
Az bulutlu
SİİRT 0°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 17°C
Az bulutlu