Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı: Buzlanma ve don hayatı olumsuz etkileyecek! Hava bugün nasıl olacak 14 Ocak 2022 Cuma?
Meteorolojinin yayımladığı bilgilere göre yurdun her bölgesine uğrayan kar yağışının getirdiği soğuk hava don olaylarının yaşanmasına neden olabilir. Peki hava bugün nasıl olacak 14 Ocak 2022 Cuma? İşte il il hava durumu verileri...
Ocak ayının gelmesiyle beraber sıcaklıklarda ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Ardından gelen kar yağışı her bölgede etkisini hissettiremese de soğuk havanın devamlılığını sağladı. Vatandaşlar ise bugünün hava durumunu öğrenerek aksi bir durumla karşılaşmamak istiyor. Bu kapsamda hava bugün nasıl olacak 14 Ocak 2022 Cuma? Sorusu merak ediliyor. İşte Meteoroloji tarafından yayımlanan hava durumu tahminleri...
HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 14 OCAK 2022 CUMA?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak. Bartın çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari'nin yükseklerinde ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 6°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 2°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yağmur ve karlakarışık yağmurlu yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 1°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
SİNOP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve karlakarışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; karlakarışık yağmur yükseklerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor.
RİZE °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda dik yamaçlarında çığ tehlikesi bekleniyor.
AĞRI °C, 0°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve siirt çevrelerinin yağmurlu yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı bulutlu