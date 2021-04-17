Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Dikkat! Fırtına ve toz aşımı geliyor...
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava durumu raporuna göre bugün (17 Nisan 2021 Cumartesi ) Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor. Yetkililer, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve batısında oluşabilecek toz taşınımına karşı tedbir uyarısında bulundu. İşte il il hava durumu...
Hafta sonunda hava sıcaklıkları güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bugün Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE TOZ AŞIMI UYARISI
Meteoroloji'den yetkililer bir çok bölgede bugün için fırtına ve toz aşımı beklenildiğini belirtirken yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
IĞDIR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu