Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Dikkat! Fırtına ve toz aşımı geliyor...

Hafta sonunda hava sıcaklıkları güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Bugün Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE TOZ AŞIMI UYARISI

Meteoroloji'den yetkililer bir çok bölgede bugün için fırtına ve toz aşımı beklenildiğini belirtirken yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey çevreleri hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı zamanla iç kesimleri çok bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 22°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

IĞDIR °C, 25°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C

Az bulutlu