Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı geldi! Gün içinde beklenen kuvvetli sağanak yağışa dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamaya göre yurdun kuzey kesimlerinde 15 Ağustos Pazar günü parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde ise gök gürültülü sağanak yağışın olabileceğini belirtti.
Meteoroloji tarafından gelen son bilgilere göre Karadeniz'de yaşanan sel felaketlerinin ardından yağışların tekrardan o bölgelere odaklandığı ve Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas'ın kuzeyi ve Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olabileceğini açıkladı. Diğer bölgelerde ise havanın parçalı bulutlu geçeceğinin bilgisini verdi.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmazken rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğini söyledi. Meteoroloji ayrıca aşırı yağışlardan ötürü vatandaşların Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Sivas'ın kuzey kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde yerel kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu