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Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi! Sağanak yağışlara dikkat edin! Hava bugün nasıl olacak 19 Eylül 2021 Pazar?

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının düşeceği ve şiddetli yağışların görüleceği yönünde uyarılarda bulundu. Birçok vatandaş ise bölgesindeki günlük hava durumunu merak ediyor. Peki hava bugün nasıl olacak 9 Ağustos 2021 Pazartesi? İşte illere göre hava durumu...

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi! Sağanak yağışlara dikkat edin! Hava bugün nasıl olacak 19 Eylül 2021 Pazar?

Türkiye'de son günler yurt genelinde görülen sıcaklık artışlarının yeniden eksi yönde seyredileceği yönünde uyarılar gelmeye başladı. Herhangi bir olumsuz hava koşuluna hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar ise 19 Eylül 2021 Pazar gününde hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Bu kapsamda hava bugün nasıl olacak 19 Eylül 2021 Pazar? Sorusu araştırılıyor. İşte meteoroloji verilerine göre hava durumu tahminleri...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 19 EYLÜL 2021 PAZAR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi! Sağanak yağışlara dikkat edin! Hava bugün nasıl olacak 19 Eylül 2021 Pazar?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi! Sağanak yağışlara dikkat edin! Hava bugün nasıl olacak 19 Eylül 2021 Pazar?

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi! Sağanak yağışlara dikkat edin! Hava bugün nasıl olacak 19 Eylül 2021 Pazar?

ANKARA °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Amasya ve Tokat çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı geldi! Sağanak yağışlara dikkat edin! Hava bugün nasıl olacak 19 Eylül 2021 Pazar?

RİZE °C, 27°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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