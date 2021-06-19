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Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Haftayı yağışlı kapatacağız! Çok şiddetli geliyor! Aman şemsiyesiz çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Haziran Pazar günü için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Şiddetli sağanak yağışların fırtınayı da beraberinde getireceğini duyuran yetkililer, tehlikeli bölgeleri tek tek saydı.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Haftayı yağışlı kapatacağız! Çok şiddetli geliyor! Aman şemsiyesiz çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Haftayı yağışlı kapatacağız! Çok şiddetli geliyor! Aman şemsiyesiz çıkmayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Haftayı yağışlı kapatacağız! Çok şiddetli geliyor! Aman şemsiyesiz çıkmayın!

Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Haftayı yağışlı kapatacağız! Çok şiddetli geliyor! Aman şemsiyesiz çıkmayın!

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Haftayı yağışlı kapatacağız! Çok şiddetli geliyor! Aman şemsiyesiz çıkmayın!

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden uyarı üstüne uyarı! Haftayı yağışlı kapatacağız! Çok şiddetli geliyor! Aman şemsiyesiz çıkmayın!

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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