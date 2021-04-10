Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Nisan 2021 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yapılan son değerlendirmede," Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak ile birlikte İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yarın güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE ZİRAİ DON

13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; İç Ege ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, yarın bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ -1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 4°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR 6°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

MANİSA 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

MUĞLA 1°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yer yer sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA -1°C, 6°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR -1°C, 5°C

Çok bulutlu

KONYA 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı arla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU -3°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ARTVİN 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 7°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın Malatya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 22°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü