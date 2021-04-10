Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: Sağanak yağış, buzlanma ve dona dikkat! İşte il il hava durumu
Meteoroloji verilerine 10 Nisan 2021 Cumartesi gününde İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olacak. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olması nedeniyle çığ tehlikesi bulunuyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Nisan 2021 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yapılan son değerlendirmede," Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç) ile Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak ile birlikte İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.
HAVA SICAKLIĞI
Güney ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, yarın güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ
Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun güneyi ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İÇ VE BATI BÖLGELERİMİZDE ZİRAİ DON
13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Trakya Kesimi, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; İç Ege ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin, yarın bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 4°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İZMİR 6°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
MANİSA 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
MUĞLA 1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın zamanla yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yer yer sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR -1°C, 5°C
Çok bulutlu
KONYA 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı arla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
SİVAS -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -2°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU -3°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 2°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile yarın öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ARTVİN 3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın Malatya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında kar örtüsünün yüksek olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra G. Antep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü