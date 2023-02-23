Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile 4 ilde yağmur, Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur, kar yağışı, diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Şubat 2023 Perşembe il il hava durumu...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News

Haftanın dördüncü günü olan 23 Şubat 2023 Perşembe gününde hava durumu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminler haberimizde...

23 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu kıyıları, Sinop, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kastamonu'nun iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in 800-900 m üzeri yüksek kesimlerinde (Trabzon’un doğusunun yüksekleri ile Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde) yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra havanın daha da soğumasıyla kar yağışlarının 500-600 m üzeri bölgelerde de etkili olması bekleniyor. Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!

MARMARA

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Az bulutlu

K.MARAŞ °C, 17°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 6°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarının yağmurlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri ile iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

Meteoroloji'den uyarı üzerine uyarı: O bölgeleri karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur vuracak!

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, yükseklerinin yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin batısında yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve yerel olmak üzere yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji uyardı! İki bölgeye çığ uyarısı yapıldı!
Meteoroloji uyardı! İki bölgeye çığ uyarısı yapıldı!
O illerde yaşayanlar çok üşüyecek! Meteoroloji'den kar yağışı ve karla karışık yağmur uyarısı!
O illerde yaşayanlar çok üşüyecek! Meteoroloji'den kar yağışı ve karla karışık yağmur uyarısı!
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış ve çığ uyarısı!
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış ve çığ uyarısı!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Son Haberler
Stefan Pacionel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Pacionel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Pacionel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Pacionel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Buchalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Buchalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michal Buchalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michal Buchalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marian Neagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Neagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marian Neagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Neagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dusan Kuciak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Kuciak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dusan Kuciak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dusan Kuciak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Meteoroloji'den üst üste uyarılar: Karla karışık yağmur, kar yağışı ve yağmur etkili olacak
Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!
Yeni güne başlarken dikkat! Meteoroloji uyardı: O illerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak!
Çok Okunanlar
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Çin - Tacikistan sınırında 7.2 büyüklüğünde deprem
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Güneri isminin anlamı nedir, Güneri ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dışarı çıkarken sımsıkı giyinin! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma ve don uyarısı!
Dışarı çıkarken sımsıkı giyinin! Meteoroloji'den kar yağışı, sağanak yağış, buzlanma ve don uyarısı!
7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu
7 Şubat deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporu
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi