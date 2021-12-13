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  3. Meteorolojiden vatandaşa sıkı uyarı geldi: Tedbirinizi mutlaka alın! 13 Aralık 2021 Pazartesi Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 13 Aralık 2021?

Meteorolojiden vatandaşa sıkı uyarı geldi: Tedbirinizi mutlaka alın! 13 Aralık 2021 Pazartesi Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 13 Aralık 2021?

Günün ilk saatlerinde evlerinin kapısından dışarı adım atacak olan vatandaşlar 13 Aralık 2021 Pazartesi Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 13 Aralık 2021? sorularına yanıt arıyor. Havanın ülke genelinde, özellikle sabah saatleri itibarıyla sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Haberimizde bugünkü hava durumuna ilişkin il il bilgi verdik...

Meteorolojiden vatandaşa sıkı uyarı geldi: Tedbirinizi mutlaka alın! 13 Aralık 2021 Pazartesi Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 13 Aralık 2021?

Vatandaşlar tedbiri elden bırakmıyor, her sabah hava durumunun ne durumda olduğuna göz atıyor. Güne yağmurlu hava ile başlayan insanlar, günün ilerleyen saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamalar doğrultusunda havanın ne durumda olacağını merak ediyor. Bizler de haberimizde 13 Aralık 2021 Pazartesi Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 13 Aralık 2021? soru başlıklarına yer verdik.

AMAN ŞEMSİYELER UÇMASIN! METEOROLOJİDEN VATANDAŞA SIKI UYARI GELDİ! 13 ARALIK 2021 PAZARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU| BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 13 ARALIK 2021?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 13 Aralık 2021 Pazartesi tarihli günlük hava durumuna ilişkin yapılan açıklamada; "Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara’nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor."

Meteorolojiden vatandaşa sıkı uyarı geldi: Tedbirinizi mutlaka alın! 13 Aralık 2021 Pazartesi Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 13 Aralık 2021?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın; Akdeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

 

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden vatandaşa sıkı uyarı geldi: Tedbirinizi mutlaka alın! 13 Aralık 2021 Pazartesi Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 13 Aralık 2021?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Mersin çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Düzce, Karabük ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Meteorolojiden vatandaşa sıkı uyarı geldi: Tedbirinizi mutlaka alın! 13 Aralık 2021 Pazartesi Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 13 Aralık 2021?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORDU °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden vatandaşa sıkı uyarı geldi: Tedbirinizi mutlaka alın! 13 Aralık 2021 Pazartesi Günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 13 Aralık 2021?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve bulutlu

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