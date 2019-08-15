Meteoroloji Genel Müdürdlüğü'nden alınan bilgilere göre haftanın bu dördüncü gününde işte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

15 AĞUSTOS HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Kuzey ve Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

15 AĞUSTOS RÜZGAR NASIL OLACAK?

Genellikle kuzeyli yönlerden, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

15 AĞUSTOS UYARILAR:

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Kuzey ve Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin edildiğinden sıcak havanın oluşturabileceği (güneş çarpması, vücutta sıvı kaybı vb.) olumsuzluklara karşı özellikle kronik sağlık problemi olanların, 65 yaş üstü yaşlılar ve çocukların dikkatli olmaları gerekmektedir.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

15 AĞUSTOS MARMARA BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 AĞUSTOS EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, İç Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu

15 AĞUSTOS AKDENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri (İbradi, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri), Adana'nın kuzey ve doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren (İbradi, Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı bulutlu, İskenderun körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

15 AĞUSTOS İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

15 AĞUSTOS BATI KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15 AĞUSTOS ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

15 AĞUSTOS DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

15 AĞUSTOS GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

15 AĞUSTOS DENİZLERDE HAVA NASIL 9OLACAK?

Fırtına beklenmiyor.