Meteoroloji'den yağış uyarısı | Yurtta hava durumu 28 Ocak 2019

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu, Edirne, Çanakkale, Mersin, Osmaniye, Hatay, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında ve Hatay çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli sağanak, Bitlis, Hakkari, Muş'un güneydoğusu ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara'da 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönünden hafif ara sıra orta kuvvette Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Şırnak çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YOĞUN KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Bitlis, Hakkari, Muş'un güneydoğusu ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) ve güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklenmektedir. Yerde mevcut yüksek miktardaki kar örtüsünün üzerine yoğun kar yağışları meydana geleceğinden, bölgede eğimin fazla olduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BURSA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELI °C, 12°C Çok bulutlu

A.KARAHISAR °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 15°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANISA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlU

MUĞLA °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 15°C Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C Parçalı bulutlu

CANKIRI °C, 8°CParçalı bulutlu

ESKISEHIR °C, 10°C Parçalı bulutlu

KONYA °C, 8°C Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C Parçalı bulutlu

BOLU °C, 10°C Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 16°C Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 3°C Çok bulutlu

KARS °C, 2°C Çok bulutlu

MUŞ °C, 2°C Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı olmak üzere yoğun kar yağışlı

DIYARBAKIR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, doğu kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlI