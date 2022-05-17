Meteoroloji'den yazı bekleyenlere üzen haber! Hava sıcaklıkları düşüyor! İşte il il hava durumu...
Meteorolojinin son yaptığı değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının 17 Mayıs 2022 Salı gününde mevsim normalleri civarında seyredeceği, bazı illerde yağışların olacağı, bazı illerde ise havanın açık ve bulutlu olacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
17 Mayıs Salı günü, havanın nasıl olacağı vatandaş tarafından merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcakları mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken bazı bölgelerde yağış etkili olacak. Hava durumunu merak edenler için "Hava bugün nasıl olacak 17 Mayıs 2022 Salı?" sorusunun yanıtını sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
"HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 17 MAYIS 2022 SALI?"
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 17 Mayıs 2022 Salı gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:
"Yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kırşehir, Iğdır, Muş, Ağrı, Van, Hakkari, Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor."
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORDU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Iğdır, Muş, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve yer yer bulutlu
KARS °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu
VAN °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 26°C
Parçalı ve yeryer çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu