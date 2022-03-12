Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı! İstanbullular ve o illerde yaşayanlar dikkat! Uyarılar peş peşe geldi! İşte il il hava durumu...

Türkiye son yılların en soğuk günlerini yaşıyor. Mart ayında İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda ilde kar yağışı etkisini devam ettirirken son durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler hava durumunu internet arama motorlarında araştırmaya başladılar. Peki Hava bugün nasıl olacak 12 Mart 2022 Cumartesi? Kar yağışı devam edecek mi? İstanbul'da kar yağacak mı? Merak edilen tüm soruların yanıtları haberimizde...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 12 MART 2022 CUMARTESİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 12 Mart 2022 Cumartesi gününde hava durumunun şöyle olacağı tahmin edildi:

"Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu, Hatay, Ankara, Eskişehir, Karaman, Niğde'nin güneyi, Bolu, Zonguldak, Karabük ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında Ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor."

HAVA SICAKLIĞI

Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ? İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre 12 Mart 2022 Cumartesi gününde kar yağışı devam edecek. Kar yağışının İstanbul'da bugün yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca kentteki soğuk hava etkisini devam ettireceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa ve Yalova, gece saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Adana'nın kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana'nın batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu ile Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ISPARTA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Karaman çevreleri ile Niğde'nin güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRŞEHİR °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce ile sabah saatlerinde Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 0°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinde Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 3°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin akşam saatlerinde Malatya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

VAN °C, 0°C

Çok bulutlu, kuzey ve güney ilçeleri yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla G. Antep, Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu

SİİRT °C, 5°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu