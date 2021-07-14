Meteoroloji'den yüzümüzü güldürecek haber! Hava sıcak ama yağmur biraz rahatlatacak! İşte 14 Temmuz Çarşamba hava durumu!
Meteoroloji yetkililerinin son günlerde sıklıkla yaptığı aşırı sıcak hava uyarılarının ardından nihayet beklenen yağmurlar geldi. Günlerdir tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası ‘doğal afet’ niteliğinde sayılırken Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde gün içinde yerel sağanakların etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince, geçtiğimiz hafta sonundan beri sıklıkla tekrarlanan sıcak hava uyarıları, yerini serin yağmurlara bırakıyor. Kırmızı alarm koduyla duyurulan ve 'doğal afet' niteliği taşıyan sıcak havanın, bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde, yerini yerel ve sağanak yağışlara bırakacağı ifade edildi.
Meteoroloji yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Sakarya’nın kuzey ve Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ve Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Salı) saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Erzincan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık