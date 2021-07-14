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Meteoroloji'den yüzümüzü güldürecek haber! Hava sıcak ama yağmur biraz rahatlatacak! İşte 14 Temmuz Çarşamba hava durumu!

Meteoroloji yetkililerinin son günlerde sıklıkla yaptığı aşırı sıcak hava uyarılarının ardından nihayet beklenen yağmurlar geldi. Günlerdir tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası ‘doğal afet’ niteliğinde sayılırken Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde gün içinde yerel sağanakların etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerince, geçtiğimiz hafta sonundan beri sıklıkla tekrarlanan sıcak hava uyarıları, yerini serin yağmurlara bırakıyor. Kırmızı alarm koduyla duyurulan ve 'doğal afet' niteliği taşıyan sıcak havanın, bugün sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde, yerini yerel ve sağanak yağışlara bırakacağı ifade edildi.

Meteoroloji yetkililerince yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Erzincan çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı, Sakarya’nın kuzey ve Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ve Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam (Salı) saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun'un doğu ve Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde İstanbul ve Kocaeli çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Sakarya'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yüzümüzü güldürecek haber! Hava sıcak ama yağmur biraz rahatlatacak! İşte 14 Temmuz Çarşamba hava durumu!

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji'den yüzümüzü güldürecek haber! Hava sıcak ama yağmur biraz rahatlatacak! İşte 14 Temmuz Çarşamba hava durumu!

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yüzümüzü güldürecek haber! Hava sıcak ama yağmur biraz rahatlatacak! İşte 14 Temmuz Çarşamba hava durumu!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğusu, Trabzon’un batısı ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²), Trabzon’un doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batısında kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Erzincan çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yüzümüzü güldürecek haber! Hava sıcak ama yağmur biraz rahatlatacak! İşte 14 Temmuz Çarşamba hava durumu!

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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