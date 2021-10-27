Meteoroloji'den zirai don uyarısı! 27 Ekim 2021 Çarşamba günlük hava durumu| Bugün hava nasıl olacak 27 Ekim 2021?
Bugün havanın nasıl olacağını merak edenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere haberimizde yer verdik. Genel olarak hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba günlük hava durumu...
Bugün hava nasıl olacak 27 Ekim 2021? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda zirai don riski olduğundan dolayı başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz ve ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. İşte 27 Ekim 2021 Çarşamba günlük hava durumu...
27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA GÜNLÜK HAVA DURUMU | BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 27 EKİM 2021?
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı
MERSİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde Karaman, Niğde, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİVAS °C, 18°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
TOKAT °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin güney kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Karadeniz’de 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az ve açık bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, kuzeyi 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.