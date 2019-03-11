Meteoroloji’eden hava durumu ve yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğün'den yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar düşecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece, kuzey ve iç bölgelerde ise 5-9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Çığ tehlikesine karşı vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, İskenderun Körfezi, Mersin'in doğu kesimleri ile gece saatlerinde Antalya, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu