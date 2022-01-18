Metfun ne demek, TDK'ya göre Metfun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Metfun ne demek? Metfun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi metfun kelimesi. Peki metfun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre metfun nedir, metfun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

METFUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Metfun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Metfun kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre metfun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gömülmüş olan, gömülü



METFUN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu selvi ormanının içinde nice vezirler, serdarlar, kazaskerler metfundur.

