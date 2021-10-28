Methal ne demek, TDK'ya göre Methal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Methal ne demek? Methal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi methal kelimesi. Peki methal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre methal nedir, methal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

METHAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Methal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Methal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre methal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yapının giriş yeri, giriş

- Giriş

- Giriş



METHAL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Methalin solundaki ocaklı bir salon mahkemelik ederdi.



METHAL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- methali olmak

