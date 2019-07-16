Metil alkol zehir saçmaya devam ediyor! 20 günde 14 kişi hayatını kaybetti...

Adana’da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan V.Y. (64), hayatını kaybetti. Vakaların git git artmaya devam etmesi herkesi korkutuyor. Son zehirlenen kişi ile 3 ilde 20 günde toplam 14 kişi hayatını kaybetti.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİ 14 KİŞİNİN CANINI ALDI

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle öğle saatlerinde Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan V.Y., tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan V.Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. V.Y.’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ADANA’DA ÖLÜ SAYISI 5’E YÜKSELDİ

Kentte metil alkolden zehirlenip Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişiden 2’si yaşamını yitirmiş, diğeri ise tek gözünü kaybetmişti. Yine metil alkol zehirlenmesi nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 2 kişi, bir gün aralıkla hayatını kaybetmişti. V.Y.’nin de hayatını kaybetmesiyle Adana’da metil alkol şüphesiyle ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

20 GÜNDE 14 ÖLÜM

Mersin’de son 15 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8’i, Niğde’de 1 kişi yaşamını yitirmişti. Adana’da yaşamını yitiren 5 kişi ile birlikte, 3 ilde metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirenlerin sayısı 14 oldu.

"20 MİLİLİTRESİ DAHİ ÖLDÜREBİLİYOR"

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve ÇÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Sebe, kentte 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de tedavinin ardından taburcu edildiği metil alkol zehirlenmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin hastanelerinde tedaviye alındığını ancak müdahaleye rağmen kurtaramadıklarını, taburcu edilenlerden 3'ünde ise görme bozukluğu oluştuğunu ifade eden Doktor Ahmet Sebe, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın özellikle dışarıdan, bilinmedik yerlerden alkol veya alkol ürünlerini tüketmemelerini öneriyoruz. Alkolün zararlarını zaten hepimiz biliyoruz. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum, vatandaşların özellikle evde içki imal etmelerini ya da internetten sipariş edip alkol üretimi yapmalarını kesinlikle önermiyoruz. Metil alkolün 20 mililitresi dahi hastayı kör edebiliyor, öldürebiliyor, ciddi sakatlıklara neden olabiliyor."

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

Erken teşhisin önemine değinen Sebe, "Alkol aldıktan sonra bulantı, kusma, görme kaybı, gözünde ışık saçma gibi şikayetleri olan hastaların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

ÇÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Dişel de vatandaşlara metil alkol kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Vatandaşların evde içki üretmemelerini öneriyoruz. Çünkü satın aldıkları alkol bileşenleri, etil alkolün maliyetinin yüksek olmasından dolayı genelde metil alkol. Etil alkolün maliyeti yüksek olduğu için, merdiven altı imalatla metil alkol alıyor olma ihtimalleri çok yüksek" ifadelerini kullandı.