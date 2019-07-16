Metil alkolden 16 günde 17 kişi öldü

Adana ve Mersin'de metil alkolden zehirlenen 2 kişi tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetti. 16 günde Mersin, Adana ve Niğde'de, metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 17'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Z.S. Adana'da, B.G. (57) ise Mersin'in Tarsus ilçesinde hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 2 kişi, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Z.S. ile B.G.'nin cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 kişinin ölümüyle birlikte 1 Temmuz'dan bu yana Mersin'de 8, Adana'da 8 ve Niğde'de 1 olmak üzere toplam 17 kişi hayatını kaybetti.

Ceyhan Devlet Hastanesi'nde sekreter olarak çalışan H.K. (39) alkol zehirlenmesi şüphesiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. H.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Adana'da H.K. ile birlikte toplam 12 kişinin metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördüğü bildirildi.

Kaynak: İHA