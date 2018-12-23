Metin Akpınar hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma açıldı
IHAAW163145-ASA/23-12-2018 - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Metin Akpınar hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
IHAAW163145-ASA/23-12-2018 - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanatçı Metin Akpınar hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 23.12.2018 16:31:45 TSI NNNN
Etiketler : metin akpınar
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