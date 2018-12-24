Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturmasına ilişkin başsavcılıktan açıklama

Televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı.

Bir televizyon programında Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21 Aralık tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde medyada haberlerin yer aldığı belirtildi.

Bunun üzerine 22 Aralık'ta soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında 23.12.2018 tarihinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak şüphelilerin savunmaları alınmak üzere Başsavcılıkça hazır edilmeleri yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bilirkişi raporunda yer alan konuşmalar değerlendirilerek şüpheli Müjdat Gezen hakkında Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m.299), şüpheli Metin Akpınar hakkında ise Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik (TCK m.313/1) Cumhurbaşkanına Hakaret (TCK m.299), Halkın Bir Kesimini Aşağılama (TCK m.216/2) ve Suçu ve Suçluyu Övme (TCK m.215) suçlarından adli işlem yapılmıştır" denildi.

Yazılı açıklamada, "24.12.2018 günü saat 11.00 civarında adliyemizde hazır olup ifadeleri alınan şüphelilerden Müjdat Gezen Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan, Metin Akpınar ise Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik ve Cumhurbaşkanına Hakaret suçlarından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, her iki şüpheli hakkında "yurt dışına çıkışı yasaklanmak" ve "haftada bir gün karakola imza vermek" suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA