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  3. Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

IHAAW110036-ASA/04-01-2019 - Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.

IHAAW110036-ASA/04-01-2019 - Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi. 04.01.2019 11:00:36 TSI NNNN


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