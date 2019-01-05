Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.
IHAAW110036-ASA/04-01-2019 - Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.
IHAAW110036-ASA/04-01-2019 - Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi. 04.01.2019 11:00:36 TSI NNNN
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